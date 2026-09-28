Названы авто, которые украинцы чаще всего отправляют на свалку

Среди отдельных моделей лидером стала легендарная "Лада 2106", или просто "шестерка".

В августе в Украине было списано 2241 транспортное средство. Это на 269 единиц (10,7%) меньше, чем в июле, и на 129 (5,4%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Около 75% от общего количества списанного транспорта составили легковые автомобили, грузовики – 14,9% (остальные списания пришлись на пять других категорий). Медианный возраст списанных транспортных средств – около 25 лет.

По количеству списаний среди марок лидировал ВАЗ/Lada – 627 автомобилей (28% от общего количества). На втором месте оказался ГАЗ – 159 машин, на третьем – ЗАЗ – 131. В целом на три самые популярные марки пришлось 917 выбракованных автомобилей, или 40,9% от общего количества.

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Среди отдельных моделей больше всего бракованных автомобилей пришлось на ВАЗ/Lada 2106 – 109 машин. Второе место занял ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85, а третье – ВАЗ/Lada 2101 с показателем в 80 автомобилей.

Наибольшее количество бракованных автомобилей зарегистрировано в Киеве – 224. Среди областей лидировали Харьковская – 181, Днепропетровская – 169, Киевская – 168 и Львовская – 160. В целом на пять регионов с наибольшим количеством бракованных автомобилей пришлось 40,2% от общего числа.

Авторынок Украины – главные новости

В течение января–августа 2026 года украинский автопарк пополнился 154,8 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них составили кроссоверы. По типу силовой установки среди импортированных автомобилей преобладали бензиновые модели – на них пришлось 60%. Среди отдельных моделей лидировал Volkswagen Tiguan. Далее следуют Audi Q5 и Nissan Rogue.

Сообщалось также, что в августе украинцы приобрели 6,5 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, импортированных из-за рубежа. Наибольшим спросом среди них пользовались Tesla Model Y и Model 3.

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