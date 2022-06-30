Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) потеряло связь с Запорожской атомной электростанцией.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

"МАГАТЭ опять потеряло дистанционную связь со своими системами наблюдения, установленными на Запорожской атомной электростанции. Это подчеркивает необходимость посещения МАГАТЭ объекта в ближайшее время", — сказано в сообщении.

IAEA has once again lost the remote connection to its safeguards surveillance systems installed at #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, underlining need for IAEA to go to the site very soon, Director General @RafaelMGrossi said today. https://t.co/daTi0RFvVhpic.twitter.com/GLTKrWAOgG — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) June 29, 2022

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

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