Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала новое фото

Ведущая впервые стала мамой 26 сентября.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая на днях стала мамой впервые, раскрыла, какое они с мужем, юристом и военнослужащим Алексеем Ситайло, дали своему новорожденному сыну.

"Мы с Алексеем Ситайло хотели именно украинское имя - красивое, сильное и такое, которое будет подходить нашему сыну. Устим – имя, которое предложил Алекса. А впоследствии мы выяснили, что оно происходит от латинского justus - справедливый, для нас это стало особенно символично, потому что свою жизнь и профессию Алекса связал с юстицией", - написала она в Instagram.

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