Путин до конца года отправит на фронт 300 тысяч россиян: Мадяр назвал их основную цель

По мнению командующего СБС, Путин вскоре начнёт новую волну мобилизации, чтобы выйти из нынешнего тупика.

В ближайшие месяцы на фронт прибудут около 300 тысяч мобилизованных россиян, чтобы попытаться захватить оставшуюся территорию Донбасса. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди.

Он отмечает, что темпы потерь врага стремительно растут: в частности, с августа его подразделение фиксирует их рост на 25 процентов. Поэтому Владимир Путин вскоре начнет новую волну мобилизации, чтобы выйти из нынешнего тупика. По оценкам Мадяра, в ближайшие месяцы на фронт прибудет около 300 тысяч человек в попытке захватить оставшуюся территорию Донбасса.

При этом он прогнозирует, что Путин проведет мобилизацию быстро, без надлежащей подготовки мобилизационного ресурса, "ведь наконец-то после выборов он может добраться до той части населения, которую можно не спрашивать, хочет она на войну или нет"...

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Он напомнил, что на сегодняшний день в основном воюют призывники и контрактники за деньги.

"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня приобретет легальный статус, и Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких препятствий, которые ограничили бы его агрессивные действия. Начнётся принудительная погрузка в вагоны "биоматериала", извините, той живой силы неподготовленных, в большинстве своём мобилизованных мужчин, которые приедут в Украину для того, чтобы здесь погибнуть", – сказал командующий СБС.

Он подчеркнул, что уже со следующего месяца ожидается существенное увеличение живой силы на полосе противника на фронте:

"Около 300 000 единиц живой силы только до конца 26-го года – октябрь, ноябрь, декабрь. Это те силы, которые Путин способен мобилизовать, снарядить и направить практически на фронт без подготовки".

Мадяр отметил, что все осознают: для украинских военных это испытание, а не "легкая прогулка". По его словам, увеличение численности россиян на поле боя ощущалось уже в сентябре.

"Путин отправит своих крепостных на передовую, и они будут гибнуть ещё массовее, чем сейчас", – подчеркнул он.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки и Службы внешней разведки, Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

В первую очередь планируется доукомплектовать соединения и воинские части, воюющие против украинцев, а также подразделения российских войск, которые сейчас формируются

По данным разведок, в зависимости от уровня подготовки и предполагаемого срока "живучести" мобилизованных Россией лиц, их подготовка может длиться 15–60 суток.

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