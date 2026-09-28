'ПриватБанк' снизил цены на доллар и евро: курс валют на 28 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 28 сентября, снизился на 10 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 28 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 14 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,84 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: