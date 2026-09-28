В Украине подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – по курсу 50,84 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 28 сентября, снизился на 14 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,84 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,66 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в Украине до 4 октября составит 44,5–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,6–45 гривень на наличном рынке. По его словам, доллар и евро доступны в банках и обменных пунктах, поэтому дефицита, который мог бы вызвать дополнительную нервозность, нет.

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