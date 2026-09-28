'Тихая охота': на Волыни нашли гигантского белого гриба (фото)

Любители "тихой охоты" отправились в лес в районе так называемой "бетонки" и вернулись домой с полными ведрами.

После обильных дождей в лесах Маневиччины на Волыни начался активный грибной сезон. Среди лесных находок на этот раз особенно выделился огромный белый гриб, вес которого достиг 734 граммов. Фотографией необычной находки поделились читатели луцкого новостного сайта "Конкурент".

Говорится, что грибники отправились в лес в районе так называемой "бетонки" и 25 сентября вернулись домой с полными ведрами. После дождей в местных лесах начали массово появляться различные виды грибов – белые, красноголовки, польские, маслятки, бабки, а также зеленицы и рыжики.

Среди собранных грибов было немало белых – от совсем молодых до уже крупных экземпляров. Однако наибольшее впечатление произвел настоящий гриб-великан. Его вес составлял 734 грамма, что сделало находку главным украшением этой "тихой охоты".

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Похоже, обильные осадки создали благоприятные условия для роста грибов, и теперь леса Маневиччины активно пополняют свои запасы лесных даров. Поэтому грибникам, планирующим отправиться на тихую охоту, стоит обратить внимание на леса вблизи местной "бетонки" – похоже, грибной сезон там только набирает обороты.

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Напомним, в лесу нашли лаковицу сиреневую, которая маскируется под цветок – гриб, который благодаря своему цвету и форме легко вводит в заблуждение. Говорили, что природа как будто решила поэкспериментировать с формой. Вместо привычной грибной шляпки края лаковицы изгибаются в разные стороны и напоминают лепестки, что усиливает сходство с цветком.

Особенно эффектно гриб выглядит осенью, когда лес постепенно приобретает коричневые, серые и золотистые оттенки, а землю покрывают пожелтевшие листья и старые ветки. Тогда яркая лаковица кажется настоящим цветком, случайно расцветшим посреди леса.

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