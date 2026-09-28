ТЦК мобилизовал отца ребенка с инвалидностью: что решил суд

Мужчина дважды подавал документы на отсрочку в связи с воспитанием сына-инвалида, однако его все равно призвали на военную службу.

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконными приказы о мобилизации мужчины и его зачислении в списки личного состава. Суд установил, что еще до призыва он обращался за отсрочкой в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью, пишет "Судебно-юридическая газета".

10 сентября 2026 года суд рассмотрел дело № 160/13127/26 по иску военнослужащего к ТЦК и воинской части. Мужчина сообщил, что воспитывает сына с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В связи с этим он дважды подавал заявления о предоставлении отсрочки – 8 июля и 16 декабря 2024 года.

К заявлениям он приложил необходимые документы, в частности медицинское заключение о ребенке с инвалидностью, индивидуальную программу реабилитации, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке.

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По словам истца, на первое заявление он ответа не получил. В то же время ТЦК сообщил, что второе заявление было зарегистрировано и рассмотрено на заседании комиссии 24 декабря 2024 года. После этого мужчине направили справку формы 6.

Несмотря на это, 13 октября 2025 года его призвали на военную службу в ходе мобилизации.

Что говорили ТЦК и воинская часть

В ТЦК отметили, что в день призыва мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Также там утверждали, что он не был забронирован и не имел права на отсрочку.

Воинская часть, со своей стороны, указала, что ТЦК уведомлял мужчину о рассмотрении его заявления и направлении справки формы 6.

После мобилизации мужчина подал рапорт об увольнении с военной службы в связи с воспитанием ребенка-инвалида. Однако 25 апреля 2026 года ему отказали.

Что установил суд

Суд подтвердил, что сын истца является ребенком с инвалидностью. Также было установлено, что заявления об отсрочке вместе с необходимыми документами мужчина направил по почте еще до мобилизации.

При этом суд не установил доказательств предоставления ответа на первое заявление. Что касается второго заявления, было подтверждено, что оно было зарегистрировано и рассмотрено комиссией 24 декабря 2024 года.

Суд также отметил, что ответчик не предоставил по требованию суда оспариваемый приказ о призыве.

Почему мобилизацию отменили

Суд пришел к выводу, что мужчина надлежащим образом реализовал право на отсрочку еще до призыва: он подал соответствующие заявления и необходимые документы, а его обращение от 16 декабря 2024 года было рассмотрено комиссией.

Следовательно, его призыв 13 октября 2025 года состоялся вопреки действующей отсрочке, которая исключала возможность призыва.

Приказ о зачислении мужчины в списки личного состава суд также отменил, поскольку он был производным от приказа о призыве.

Какое решение принял суд

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины. Суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК от 13 октября 2025 года в части его призыва и направления в воинскую часть.

Также был отменен приказ командира воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава. Воинскую часть обязали уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Кроме того, с ТЦК в пользу мужчины взыскали 2 129 гривен 92 копейки судебных расходов в виде уплаты судебного сбора.

Мобилизация в Украине – другие дела

Как сообщал УНИАН, ранее суд признал незаконным решение ТЦК об отмене отсрочки аспиранту и его мобилизации. Было установлено, что мужчина продолжал обучение и выполнял индивидуальный план, а ТЦК не имел полномочий проверять успеваемость или посещаемость занятий.

Также Тернопольский окружной административный суд признал незаконной отмену отсрочки военнообязанному, который осуществлял постоянный уход за больной матерью. После аннулирования отсрочки мужчину уже на следующий день мобилизовали.

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