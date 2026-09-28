Диплом программиста уже не гарантирует работу: какие еще специальности теряют спрос

ИИ меняет рынок труда и уже влияет на перспективы молодых специалистов.

Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда, и сильнее всего это отражается на молодых специалистах. Экономисты Федерального резервного банка Далласа обнаружили, что выпускники специальностей, где значительную часть задач можно автоматизировать, сталкиваются с большими трудностями при начале карьеры.

Как пишет evz, исследователи проанализировали данные об образовании, занятости и доходах выпускников государственных университетов Техаса. После запуска ChatGPT в конце 2022 года разница между специальностями стала заметнее.

Если доля задач, которые можно автоматизировать с помощью ИИ, была на 10 процентных пунктов выше, вероятность трудоустройства в первый год после выпуска снижалась примерно на 1,7 процентного пункта. У тех, кто все же находил работу, доход в первый год оказался примерно на 5% ниже по сравнению с выпускниками менее уязвимых направлений.

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Какие специальности оказались более уязвимыми

В число наиболее подверженных автоматизации попали информатика, компьютерная инженерия, языковые специальности, информационные системы управления, а также направления, связанные с написанием текстов.

Причина в характере будущей работы: многие задачи в этих профессиях уже способны выполнять инструменты генеративного ИИ.

В то же время ниже уровень воздействия наблюдается в сферах, где важны непосредственное взаимодействие с людьми и практическая работа. Среди таких направлений – медицина и уход за пациентами, образование, психология, социальная работа, науки о животных и гостиничный менеджмент.

В 2024 году безработица среди выпускников информатики и инженерных специальностей составляла около 7–8%, тогда как в сфере медицины и образования – примерно 1–2%. Среди выпускников специального образования показатель составлял всего 0,7%.

Выпускники чаще продолжают учебу

Сложности с трудоустройством заставляют молодых специалистов дольше оставаться в системе образования. Например, около двух третей выпускников информатики 2024 года продолжили обучение сразу после окончания университета.

Как сообщается, ИИ влияет даже на выбор профессии: в университетах, вошедших в исследование, при увеличении уровня автоматизации на 10% число студентов на таких специальностях снизилось на 4,8%.

Таким образом, развитие ИИ уже отражается не только на рабочих процессах, но и на выборе образования, трудоустройстве и первых доходах молодых специалистов.

Напомним, ранее Билл Гейтс удивил мрачным прогнозом относительно искусственного интеллекта.

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