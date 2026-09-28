СБУ за ночь ударила сразу по четырём нефтебазам в Краснодарском крае РФ

Пострадали нефтебазы "Эдельвейс-95", "Дин-Юг-Ойл", "Лукойл-Югнефтепродукт" и "Ангелинская".

Этой ночью Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации.

Как сообщил пресс-центр СБУ, это важные элементы топливной инфраструктуры, обеспечивающие хранение и поставку нефтепродуктов для армии РФ.

В частности, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазы "Эдельвейс-95" и "Дин-Юг-Ойл" в станице Новотитаровской. Там зафиксированы два отдельных очага возгорания.

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Также отмечается, что нанесен удар по нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" в станице Павловской. На объекте бушует пожар.

В спецслужбе сообщили, что ещё один успешный удар был нанесён по нефтебазе "Ангелинская" в станице Старонижестеблиевской, где также продолжается пожар.

"СБУ продолжает наносить удары по объектам в российском тылу, которые работают на войну против Украины. Вывод из строя нефтебаз затрудняет логистику топлива для нужд российских войск. Эти удары также являются ответом СБУ на террористические атаки врага по украинским городам и гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что в ночь на понедельник, 28 сентября, в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе "Эдельвейс-95".

Предприятие занимается оптовыми поставками дизельного топлива Евро-5 и бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Заявленный объем нефтебазы составляет 4500 кубометров. Также оно располагает собственным железнодорожным путем для приёма и отгрузки топлива.

Как отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди, глубинные операции фактически уничтожили понятие наличия безопасного тыла по всей европейской части России.

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