В течение последних суток российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС.

По состоянию на 10:00 29 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В течение последних суток российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара, четверо из них – работники атомной станции.

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Два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

В то же время, из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Украинский персонал станции продолжает героически работать, прилагая все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

Оккупанты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях кафиров на станции и использовании ее в качестве военной базы.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

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