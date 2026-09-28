Правительство намерено повысить важный налог для украинцев в 2027 году, – премьер

Кабмин планирует создать фонд для операционных выплат бизнесу в связи с военными убытками.

Правительство в проекте госбюджета Украины на 2027 год предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 21% (с нынешних 20%), чтобы запустить программу страхования бизнеса от военных рисков, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью "ТСН Тиждень".

"В госбюджет заложили порой непопулярные решения, в том числе небольшое повышение налога – НДС. Других источников, к сожалению, нет. Мы будем еще обсуждать это с парламентариями, постоянно общаемся с представителями бизнеса", – сказал глава правительства.

По его словам, российские удары по инфраструктуре напрямую бьют по бизнесу, населению и государственному бюджету. Поэтому правительство инициировало создание специального фонда для оперативной компенсации убытков бизнеса от вражеских атак.

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Кабмин планирует направить на соответствующую программу около 1 млрд долл. Корецкий отметил, что эти средства должны быть заложены в отдельный спецфонд госбюджета. Именно для его наполнения правительство и предлагает повысить НДС.

"Мы говорим об 1 проценте. Это то, что представлено в проекте закона о бюджете на 2027 год", – рассказал премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение правительства, ведь проект бюджета еще не принят Верховной Радой.

"Я считаю, что это по-партнерски, когда правительство вносит свой вклад. И показывает, что, несмотря ни на что, мы боремся за наш суверенитет", – сказал Корецкий.

По его словам, правительство хочет совместно с международными партнерами сформировать общий фонд в размере около 5 млрд долл. Эти средства должны использоваться для оперативной компенсации бизнесу в случае страховых случаев, связанных с войной. Глава правительства объяснил, что обычное страхование военных рисков для бизнеса обходится дорого, а получение компенсации после разрушения предприятия может затянуться на годы.

"Стандартное страхование военных рисков не работает. Почему? Во-первых, оно очень дорогое, а во-вторых, когда произошёл страховой случай и предприятие понесло ущерб и разрушения, ты обращаешься к международному страховщику с просьбой о компенсации, а этот процесс может даже дойти до суда и затянуться на два года", – добавил он.

Проект бюджета Украины на 2027 год – последние новости

15 сентября правительство одобрило проект закона о госбюджете на следующий год. Согласно документу, доходы запланированы на уровне 5 трлн 648 млрд гривень, что на 452,1 млрд гривень, или 8,7%, больше по сравнению с 2026 годом. В то же время расходы запланированы в размере 7 трлн 272 млрд гривен, что на 864,9 млрд гривень, или 13,5%, больше уровня 2026 года. При этом потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что правительство заложило в госбюджет на следующий год доходы от повышения ряда налогов для украинцев, однако их дальнейшее введение до сих пор остается предметом дискуссий. Она также считает, что возможное повышение ставки НДС до 21% и акцизов на топливо маловероятно.

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