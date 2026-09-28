Россияне для прикрытия отхода в Харьковской области загнали гражданских в газопровод (видео)

По данным украинских защитников, среди них были дети и пожилые люди.

Российские военные используют мирных жителей в качестве прикрытия во время отступления из Купянской общины Харьковской области, в частности, они передвигаются вместе с детьми и пожилыми людьми через газопровод. Об этом заявили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

По словам украинских военных, в настоящее время корпус проводит контрнаступательные действия, из-за чего российские подразделения пытаются покинуть позиции, используя гражданских в качестве прикрытия.

В "Хартии" сообщили, что 27 сентября разведывательные беспилотники зафиксировали группу людей, которую россияне выводили с территории Купянской общины. На обнародованных кадрах видно девять гражданских лиц. Среди них были дети, пожилые люди и как минимум один человек на костылях. Вместе с гражданскими лицами передвигались мужчины призывного возраста в обычной гражданской одежде.

В "Хартии" предполагают, что это могли быть российские военнослужащие, которые сняли форму и пытаются покинуть район боевых действий, находясь среди мирных жителей.

Украинские военные отметили, что видели эту группу, однако не открывали по ней огонь, поскольку вместе с оккупантами находились дети и пожилые люди. По оценке "Хартии", россияне могли рассчитывать именно на это.

Во 2-м корпусе НГУ подчеркнули, что зафиксированный случай задокументировали. Соответствующие материалы планируют передать для дальнейшего расследования военного преступления.

Другие новости о боях на Купянском направлении

В конце августа стало известно, что украинские военные провели пехотную операцию на Купянском направлении, в ходе которой зачистили около 2 квадратных километров лесной местности.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), 30 августа появилось видео, на котором видно, как украинские бойцы зачистили 2 квадратных километра лесистой местности в Харьковской области к юго-западу от Западного и продолжают продвигаться к западу от Двуречной (оба населенных пункта находятся к северу от Купянска). Отмечалось, что украинские войска свободно действовали в открытом поле, что, очевидно, свидетельствует о том, что ВСУ заранее успешно подавили в этом районе беспилотники противника, поэтому российские войска не смогли отбить наступление.

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