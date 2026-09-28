Делал фото: в Южной Корее закрыли популярную достопримечательность после смерти туриста

Сейчас в причинах происшествия разбирается полиция.

Власти южнокорейского острова Чеджудо приостановили ночные посещения одного из самых известных водопадов острова после гибели туриста. Предположительно, он погиб, упав в воду во время фотосъемки.

Как пишет The Independent, администрация города Согвипхо оцепила территорию вокруг водопада Чхонджиен и закрыла его для ночных посетителей (ранее доступ был открыт до 22:00) как минимум до конца сентября.

Власти города заявили, что рассмотрят вопрос об усилении мер безопасности и возможности возобновления ночного доступа после получения результатов полицейского расследования.

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По сообщениям местных СМИ, мужчина в возрасте около 50 лет упал с высоты примерно 2 метров в водоем у подножия водопада в субботу около 20:32 по местному времени во время фотографирования. Хотя его извлекли из воды через 10 минут, врачи зафиксировали у него остановку сердца, а позже в больнице была констатирована смерть.

На данный момент полиция изучает записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей, а также рассматривает вопрос о проведении вскрытия для установления причины смерти. Пока не установлено, упал ли мужчина с официального смотрового маршрута, зашел ли в запретную зону, и сыграли ли какую-либо роль в несчастном случае недостатки в обустройстве объекта или его эксплуатации.

Чхонджиен – один из трех крупнейших водопадов острова Чеджудо: его высота составляет около 22 метров, а глубина водоема у подножия – около 20 метров.

По данным городских властей, водопад ежегодно посещают около миллиона человек. Вечерние посещения возобновились 11 мая после масштабной модернизации системы освещения. С тех пор число посетителей в вечернее время выросло: по данным южнокорейского информационного агентства World News Agency, в июле объект после наступления темноты посетили 12 535 человек, что на 32,3% больше, чем годом ранее.

Южнокорейское издание Financial News сообщило, что на территории объекта были установлены предупреждающие знаки об опасности падения, а также ящик со спасательным снаряжением и спасательные круги. Газета Seoul Shinmun отметила, что это был первый случай падения со смертельным исходом на данном водопаде с момента введения платы за вход в 1970-х годах.

Из-за чего чаще всего гибнут туристы

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее исследователи установили, что к гибели туристов на отдыха чаще всего приводят желание сделать красивые фото и нежелательные контакты с дикими животными.

А вот самым смертоносным видом отдыха был признан альпинизм. Впрочем, гибнут туристы и во время куда более безопасных активностей.

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