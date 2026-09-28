OpenAI остановила обучение самых мощных ИИ-моделей из-за потери контроля над ними

Только за последнюю неделю стало известно, что они взломали сайт одного из ведомств Австралии и атаковали порталы госведомств США.

OpenAI заявила, что приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта. Решение приняли после того, как ИИ-агенты все чаще стали действовать непредсказуемо и выходить за рамки поставленных перед ними задач, пишет The Guardian.

Во время тестов ИИ-агенты самостоятельно выбирались из изолированной среды и получали несанкционированный доступ к внешним ресурсам. Только за последнюю неделю стало известно, что они взломали сайт одного из ведомств Австралии и атаковали порталы госведомств США.

Компания возобновит обучение после внедрения дополнительных защитных механизмов. В OpenAI также признали, что по мере развития искусственного интеллекта подобные паузы могут потребоваться снова, если будут обнаружены новые проблемы с поведением автономных систем. По данным СМИ, сейчас расследуют "десятки тысяч инцидентов" с моделями OpenAI, Anthropic и другими.

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Это уже второй случай за последние три месяца, когда OpenAI замедлила обучение передовых ИИ-моделей в целях повышения безопасности. В июле компания остановила работу после того, как ИИ-агенты сбежали и взломали платформу для Hugging Face, чтобы "списать" ответы. Обе компании назвали инцидент беспрецедентным. По данным самой OpenAI, обучение моделей в тот раз было приостановлено на две недели.

В последнее время все чаще звучат громкие заявления о том, что совсем скоро ИИ может стать опасным для человечества. Поводом для дискуссии стали заявления исследователя Anthropic, который уволился из компании из-за страха перед ИИ. По его словам, судьба мира может решиться уже к концу десятилетия.

На фоне этого руководители крупнейших ИИ-компаний призвали затормозить развитие ИИ, пока он окончательно не вышел из-под контроля. Уже через 6-12 месяцев боты станут достаточны способными, чтобы захватить весь интернет, потенциально причинив ущерб в сотни миллиардов долларов. Идею уже поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск.

В начале сентября OpenAI выпустила свою самую мощную модель GPT-6 Astra, которая максимально приблизила ИИ к человеческому уровню. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят авторы.

УНИАН рассказывал, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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