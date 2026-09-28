На вершине пирамиды Хафра нашли надпись столетней давности из Шотландии

Точно установить личность автора "граффити" пока не удается.

Египетский фотограф Осама Шериф Эльмедани обнаружил на своих снимках вершин пирамид Гизы старые надписи, сделанные еще в те времена, когда туристам разрешалось свободно взбираться на 4500-летние сооружения. Среди них – необычное "граффити": имя туриста, который побывал здесь ещё в 1902 году и вырезал на камне собственное напоминание о своём визите.

Геологи полагают, что это работа одного из самых узнаваемых "ученых-любителей" своей эпохи в Шотландии, хотя, по их словам, точное установление его личности остаётся "интересной загадкой", пишет Daily Mail.

Надпись, гласящая "Дж. Нейлсон, Глазго, 1902", была замечена на вершине пирамиды Хафра – второй по величине из трёх главных пирамид на историческом объекте близ Каира. Считается, что автором надписи является видный шотландский учёный конца XIX – начала XX века Джеймс Нейлсон, служивший членом совета и вице-президентом Геологического общества Глазго.

Видео дня

Нейлсон водил экспедиции по шотландским местам, включая остров Арран и скалу Эйлса-Крейг, в составе Андерсоновского общества натуралистов. Он также путешествовал за границу и в мае 1902 года подготовил доклад под названием "Заметки о недавней поездке в Египет", опубликованный в трудах Геологического общества Глазго.

Что известно об этой надписи

Секретарь Геологического общества Глазго Иэн Миллар сообщил: "Год, вырезанный [на пирамиде Хафра], нам представляется как 1902. Это совпадает с временем его [ученого] пребывания в Египте, его интересом к типам камня, использованным при строительстве тамошних храмов и памятников, а также его интересом как к археологии, так и к геологии".

Однако Миллар добавил, что буква "Дж" в надписи "могла бы означать Джон, Джонатан или Джулиан", так что в отсутствие устного или письменного признания или иных свидетельских показаний это никогда нельзя будет доказать окончательно.

Эксперт-геолог добавил, что вырезание имен или символов на объектах исторического или культурного значения "выглядит таким же древним, как и сама человеческая история", хотя подчеркнул, что подобную деятельность "не следует поощрять".

Автора надписи на пирамиде 1902 года, впрочем, опередил сэр Томас Липтон, бакалейщик из Глазго, ставший одним из первых глобальных предпринимателей благодаря своему бренду чая Lipton's Tea. По имеющимся данным, он заплатил, чтобы его фамилию и слово "Шотландия" вырезали в камне над входом в Великую пирамиду во время его пребывания в Египте в 1882 году.

Ранее УНИАН сообщал, что археологи нашли в пещерах артефакты, в четыре раза старше Великой египетской пирамиды.

Вас также могут заинтересовать новости: