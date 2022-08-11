Сообщается о десяти "прилетах".

Российские захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 11 августа, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, враг на этом не остановился.

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - рассказали в компании.

В "Энергоатоме" заверили, что ситуация на станции сейчас является контролируемой.

"Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", - подчеркнули в компании.

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Напомним, 5 и 6 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС и жилые кварталы Энергодара.

Оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками. Российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

По мнению экспертов, пока в Международном агентстве по ядерной энергетике (МАГАТЭ) доминируют россияне, ожидать нормализации ситуации на захваченной Запорожской АЭС невозможно.