Мины и боекомплект россияне хранят в непосредственной близости к энергоблокам.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты могли заминировать энергоблоки захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает The Insider.

Издание пишет о "подозрительной активности российских солдат".

По информации издания, на территорию ЗАЭС прибыла колонна грузовиков. Часть автомобилей заехала в машинный зал первого энергоблока через грузовые ворота. Как пишет издание со ссылкой на собственный источник, там провели минирование.

Также сообщается, что территория вокруг станции заминирована, но нет данных, был ли энергоблок также заминирован или его используют просто для хранения взрывчатки и боеприпасов.

Как пишет издание, мины и боекомплект россияне хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, а его часть – даже внутри энергоблока.

На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов, их БТРы, зенитные установки, техника для радиохимической разведки. У села Водяное рядом со станцией размещены батареи РСЗО "Град".

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома", войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

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