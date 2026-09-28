Названа самая высокооцененная игра 2026 года в Steam – авторы не ожидали такого успеха

Тайтл может похвастаться средним рейтингом в 9,83 балла на основе более 400 тысяч отзывов.

Игра Palworld продолжает набирать популярность после выхода масштабного обновления 1.0. Несмотря на то что "выживач" уже давно находится в раннем доступе, полноценный релиз вновь привлек к нему внимание игроков. Сейчас Palworld удерживает высокие позиции в глобальных чартах Steam, опережая по онлайну Overwatch и GTA 5.

Более того, Palworld заняла первое место среди игр, выпущенных в 2026 году, по оценкам пользователей Steam. Согласно данным Steam250, по оценкам Palworld обходит Valheim, Resident Evil Requiem и Pragmata.

Достижение Palworld особенно примечательно и с учетом масштабной волны критики, сопровождавшую игру с момента анонса. Игру массово критиковали за внешнее сходство существ (Палов) с покемонами, а некоторые обвиняли разработчиков в использовании ИИ. Глава студии-разработчика Pocketpair Джон "Бакки" Бакли назвал столь теплый прием релизной версии "не чем иным, как чудом".

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Разработчик поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что вопреки сетевому тренду критиковать проект, показатели продаж и реальные оценки геймеров говорят сами за себя. Бакли также пошутил, что студия едва ли расстроится, если Palworld остаться без номинаций на игровых премиях.

Palworld представляет собой смесь "Покемонов", Genshin Impact и Rust. Игрокам предстоит исследовать большой открытый мир и собирать в нем фэнтезийных существ, которых можно отправлять сражаться, трудиться на фабриках или строить здания.

Сейчас Palworld сохраняет очень высокий рейтинг в 94% в Steam, основанный на более чем 400 000 отзывов от игрового сообщества. Ранее она стала одной из трех видеоигр, когда-либо преодолевших отметку в 2 млн одновременных игроков в Steam. Другие две – PUBG и Black Myth: Wukong.

Накануне Rockstar представила коллекционное издание GTA 6, стоимость которого составляет $400. Примечательно, что копии игры в комплекте нет – ее придется покупать отдельно.

Меж тем в EGS бесплатно раздают две качественные игры на 100+ часов. Этокарточная roguelike-игра с необычной механикой и зрелищный автобатлер про сражения роботов.

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