Сообщается, что атомная электростанция продолжает работать, выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Возле промышленной площадки Запорожской атомной электростанции в результате обстрела российскими оккупантами зафиксировано три "прилета".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

"Рашисты в Энергодаре устроили очередную провокацию: стреляли в сторону Запорожской АЭС. В результате их обстрела сегодня в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промплощадки ЗАЭС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская тепловая электростанция.

"Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - сообщили в "Энергоатоме".

Подчеркивается, что выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

"Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Запорожской АЭС слышны взрывы, жители Энергодара сообщили о провокациях врага.

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