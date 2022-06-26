Захватчики построили фортификационные сооружения, отметили в "Энергоатоме".

Российские оккупанты готовятся к боевым действиям вблизи Запорожской АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Как отметили в компании, 24 июня россияне укрепляли окопы вблизи Запорожской АЭС, в частности, построили фортификационные сооружения.

Кроме того, вблизи поселка Мичурина замечено РСЗО.

"Таким образом эти уроды вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - отметили в компании.

Напомним, войска Российской Федерации ранним утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Враг сначала открывал огонь по военным объектам, а затем начал атаковать и гражданскую инфраструктуру, были жертвы и пострадавшие.

Противники контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

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