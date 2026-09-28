Правительство определилось с ценами на газ для населения: какими будут тарифы до конца марта

Правительство продлило действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной. Это также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения, продлить условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях", – отметил глава энергетического ведомства.
Он подчеркнул, что это решение позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение природным газом, надежность функционирования рынка и стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом.
Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.
Как добавил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале, одновременно с этим правительство будет работать над "совершенствованием" тарифного регулирования.
"Во исполнение обязательств перед международными партнерами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифного регулирования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", – говорится в сообщении.
Цены на газ в Украине – последние новости
В апреле НАК "Нафтогаз Украины" продлил льготную цену на газ для населения в размере 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2027 года.
Следует отметить, что Международный валютный фонд неоднократно настаивал на необходимости пересмотра действующих тарифов на коммунальные услуги, в частности на газ, для украинцев. Соответствующее обязательство по переходу к рыночному тарифообразованию закреплено в меморандуме с МВФ.