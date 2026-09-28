Хватит ли средств на зарплаты военным до конца года: премьер сделал важное заявление

Правительство начало проводить жесткие меры экономии для обеспечения Сил обороны.

Правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны за счет перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплатить зарплаты военным без задержек, заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью "ТСН Тиждень".

"Уже начали жесткий процесс экономии в наших финансах. И уже часть денег мы не ждем. Мы уже выделяем средства армии, Силам обороны, чтобы не было ни одного сбоя в финансировании. Путем внутренней оптимизации, перераспределения и экономии нашли 7 миллиардов (долларов, – УНИАН)", – сказал глава правительства.

По его словам, ситуация меняется ежедневно, и правительство работает над оптимизацией расходов, поиском новых источников и перераспределением имеющихся, ведь Силы обороны – главный приоритет. Корецкий разделил расходы на две части: денежное обеспечение военнослужащих и военная техника.

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"Денежное обеспечение – это военные зарплаты, выплаты семьям погибших, другая поддержка семей – с этим проблем нет вообще. Мы это точно обеспечим", – подчеркнул премьер.

Вторая часть расходов – это военная техника: больше дронов, больше deep strike, mid strike и т. д., и, по словам Корецкого, с производителями уже ведутся переговоры.

"Мы можем договориться с производителями – этот процесс уже идет. Например, они работают, производят, а затем мы докупаем их в январе, в феврале, то есть когда они нужны. Просто нужно выплатить авансы, и, возможно, мы с нашими европейскими партнерами предоставим те или иные гарантии, которые обеспечат производителям комфортные условия для работы и производства", – заявил глава правительства.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи. По его словам, Украине придется существенно сократить расходы текущего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до начала зимы.

Из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду на сумму 39 млрд грн, запланированную к освоению в сентябре.

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