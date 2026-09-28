SpaceX готовится к важнейшему полету Starship: ракету попытаются вывести на орбиту

От успеха этой миссии зависят амбициозные планы компании.

Жители южного побережья Техаса привыкли к раскалывающему землю реву самой мощной ракеты из когда-либо созданных: с 2023 года различные прототипы Starship от SpaceX стартовали из этого района 13 раз – почти половина запусков закончилась тем или иным непреднамеренным взрывом.

Но ставки вот-вот вырастут еще больше. Утром 28 сентября (15:15 по киевскому времени) SpaceX впервые попытается вывести Starship на орбиту, что позволит развернуть первую партию нового поколения интернет-спутников Starlink. Старт ожидается в течение 75-минутного стартового окна, которое откроется в 8:15 утра по восточному времени США, пишет CNN.

В случае успеха этот испытательный полет может стать монументальным шагом вперед – знаменуя, что Starship вскоре может покинуть фазу испытательных полетов и перейти к полноценной эксплуатации.

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Эффект для более широкой космической отрасли будет колоссальным

Starship должен развернуть целый ряд новых космических технологий, включая обновленные спутники Starlink, предназначенные для увеличения мощности глобального интернет-бизнеса SpaceX, и орбитальные дата-центры, которые, как надеется генеральный директор Илон Маск, будут питать энергоемкие модели ИИ.

Дальше обещания становятся еще смелее: у Starship есть многомиллиардный контракт на доставку астронавтов NASA на поверхность Луны – возможно, впервые с программы "Аполлон" – на фоне новой космической гонки с Китаем. И Маск продолжает настаивать на своем труднодостижимом видении использования этой гигантской ракеты-носителя для создания самодостаточного города на Марсе.

В ходе предыдущих 13 испытательных полетов SpaceX намеренно помещала Starship на "пассивно безопасную суборбитальную траекторию". Это означало, что "даже если контроль над кораблем будет полностью потерян, он уже находился на пути к повторному входу в атмосферу и приводнению в заранее определённом месте".

Когда Starship попытается впервые достичь орбиты, аппарат лишится этой страховочной сетки. Он будет двигаться на настолько высокой скорости и по такой точной траектории, что войдет в свободное падение вокруг планеты, а значит – если контроль будет потерян – его нельзя будет легко "утащить" обратно на Землю.

Достижение орбиты откроет перед Starship ослепительный набор новых возможностей, возможно, впервые позволив ему развернуть функциональные спутники, а также проложить путь для будущих исследований глубин космоса.

Ошибки создают новые угрозы

SpaceX заявила, что Starship будет летать значительно ниже пилотируемых космических станций, отметив, что высота корабля составит около 275 км, тогда как Международная космическая станция вращается на высоте около 400 км, а китайская станция "Тяньгун" работает выше 340 км.

Однако если Starship потеряет управление на орбите, ракета может столкнуться с действующими спутниками или другим ценным оборудованием.

Именно поэтому, как заявила компания, она может прервать запланированное включение двигателей – оставив Starship на суборбитальной траектории полета – если в первые минуты полета появятся какие-либо признаки неисправности.

Ключевое 10-часовое испытание

Миссия все еще считается испытательным полётом. И SpaceX будет активно проверять недавние изменения, внесенные в аппарат. Во время последней тестовой миссии в июле ускоритель Super Heavy – который дает Starship первый мощный толчок при старте с площадки – смог повторно зажечь только восемь из своих 13 двигателей в моменты перед отработкой вертикальной посадки в Мексиканский залив.

Эта проблема не повлияла на общий успех миссии, но контролируемая, безопасная посадка критически важна для долгосрочных возможностей Starship, поскольку компания надеется вновь ловить ракету обратно на своей стартовой башне, чтобы использовать ее повторно.

SpaceX заявила, что внесла несколько изменений, включая "аппаратные модификации для улучшения фильтрации подачи топлива к двигателям и изменения программного обеспечения для повышения надежности повторного запуска", чтобы решить сохраняющиеся проблемы с двигателями ускорителя Super Heavy.

Тем не менее Super Heavy не будет возвращаться на сушу, а снова попытается совершить пробную посадку над океаном. Тем временем верхний космический корабль Starship, также называемый просто "кораблем", запустит собственные двигатели и продолжит полёт по суборбитальной траектории.

В качестве меры предосторожности SpaceX заявила, что затем потратит около 20 минут на проверку корабля, убеждаясь, что системы, способные вернуть его для безопасной посадки, работают – и что резервные копии этих систем функционируют, прежде чем снова запустить двигатели корабля для выхода на орбиту Земли.

Верхняя ступень двухступенчатой орбитальной ракеты еще никогда не была поймана повторно и запущена в полет снова, и многое еще предстоит увидеть.

Кораблю предстоит выдержать изнурительные температуры – возможно, превышающие 1370°C, – когда он будет погружаться обратно в атмосферу Земли. И SpaceX все еще дорабатывает специальное покрытие на внешней поверхности корабля, называемое тепловым щитом, которое призвано сохранить аппарат целым во время повторного входа.

"Когда вы выходите на орбиту, ваш тепловой щит будет подвергаться даже чуть более высоким температурам, чем при суборбитальных испытательных полетах, – заявил доцент-практик кафедры аэрокосмической инженерии Университета Иллинойса Джозеф Гонсалес. – Так что этот полет расскажет нам о многом. Повторный вход будет еще более суровым испытанием, чем то, что было в предыдущих запусках".

Гонсалес отметил, что снимки теплового щита Starship с предыдущих полетов показывали тревожное обгорание, которое SpaceX должна ограничить, чтобы Starship мог выдерживать погружение обратно в атмосферу Земли на орбитальных скоростях более одного раза.

Ранее УНИАН сообщал, что SpaceX построит грандиозный космодром стоимостью $100 миллиардов.

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