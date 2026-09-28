'Готовимся к худшему': Корецкий анонсировал нестандартные решения для защиты интернета

Украина располагает нестандартными решениями для защиты дата-центров на территории страны от вражеских атак.

Из-за целенаправленных российских ударов по цифровой и коммуникационной инфраструктуре существует постоянная угроза потери доступа к интернету. В связи с этим правительство готовится к худшему сценарию, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в эфире телемарафона "ТСН Тиждень".

"Защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то – в "облаке". Что-то должно быть за рубежом. Что-то должно быть миксом двух вариантов, а что-то – все три варианта одновременно", – сказал глава правительства.

По его словам, при строительстве систем защиты интернет-инфраструктуры нужно исходить из наихудшего возможного сценария. Премьер также подчеркнул, что единого варианта защиты инфраструктуры нет.

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"Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до окончания войны", – добавил Корецкий.

Российские атаки на дата-центры Украины – последние новости

23 сентября РФ атаковала и повредила дата-центры интернет-провайдеров в столице. В пресс-службе Минцифры тогда сообщили, что в Киеве и области из-за вражеской атаки возникли проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств.

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков заявил, что россияне с начала этого месяца систематически атакуют украинские дата-центры и центры связи. Из-за повреждения инфраструктуры и перераспределения трафика в Украине могут возникать перебои со связью.

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко рассказал, что стоимость домашнего интернета с 1 января может вырасти ориентировочно на 50–100 гривень. При этом он отметил, что подорожание будет происходить постепенно.

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