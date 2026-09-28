Дома в Украине подорожали: в одном из регионов цены подскочили почти на 60%

В столице средняя полная стоимость дома достигла 280 тысяч долларов.

За год цены на частные дома выросли в большинстве регионов Украины, а наиболее заметное подорожание зафиксировали в Киевской области – сразу на 58%, говорится в исследовании DIM.RIA, которое имеется в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что самые высокие цены в столице, где в среднем полная стоимость дома составляет 280 тыс. долл., при средней стоимости квадратного метра в 1 389 долл. и годовом росте на 27%.

В пятерку регионов, где полная стоимость собственного дома превышает 100 тыс. долл., также вошли:

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Киевская область (без учета Киева): полная стоимость объекта – 150 тыс. долл., квадратный метр – 993 долл., годовая динамика цен – +58%;

Закарпатская область: 136 тыс. долл., 957 долл. за кв. м. (+5%);

Львовская область: 119 тыс. долл., 883 долл. за кв. м. (+28%);

Ивано-Франковская область: 110 тыс. долл., 798 долл. за кв. м. (+16%);

Одесская область: 105 тыс. долл., 833 долл. за кв. м. (+11%).

Сколько стоит собственный дом в пригороде Киева

Аналитики отмечают, что в пригороде столицы частный дом в среднем стоит 160 тыс. долл., что на 21% дороже, чем в прошлом году. А квадратный метр такой недвижимости в среднем оценивается в 1 143 долл.

Среди самых популярных населенных пунктов Киевской агломерации самыми дорогими оказались Вышгород (389 тыс. долл.), Бровары (275 тыс. долл.) и Гатное (220 тыс. долл.). А наиболее выгодно приобрести дом можно в Вишневом (76 тыс. долл.), Гостомеле (85 тыс. долл.) и Ирпене (105 тыс. долл.).

Больше всего за год подорожали дома в Броварах (+112%), Вышгороде (+56%) и Борисполе (+32%). Также заметно выросли цены в Софиевской Борщаговке (+27%, до 165 тыс. долл.), Крюковщине и Буче (по +20%, до 156 тыс. долл. и 143 тыс. долл. соответственно), а также в Петропавловской Борщаговке (+16%, до 185 тыс. долл.). Единственный населенный пункт, где дома подешевели, – Чабаны, где цена снизилась на 21% – до 115 тыс. долл.

Рынок недвижимости – последние новости

24 сентября стало известно, что стоимость квартир за год выросла во всех областных центрах, кроме Херсона и Ривне, где показатель за год, напротив, снизился. Киев по цене занимает третье место, тогда как дороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Ужгороде.

По данным "OLX Недвижимость", медианная стоимость квартир в стране в долларах выросла на 3%. Тогда сообщалось, что в июне она составляет более 61 тысячи долларов.

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