Один час простоя бизнеса обходится экономике до 2 миллиардов гривень, – министр

На данный момент нет данных о том, сколько предприятий полностью приостановили работу после атак.

Из-за обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами и связанных с ними вынужденных остановок работы предприятий экономика Украины может недополучать до 2 миллиардов гривень каждый час. Об этом рассказал в интервью Forbes Ukraine министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

"Отдельно оценить влияние обстрелов на ВВП очень сложно из-за перебоев с поставками, экспортом и простоев предприятий. По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн. Что касается того, сколько предприятий после атак полностью остановились или перенесли производство в другие регионы, то пока статистики нет. Ситуация меняется буквально каждый час", – отмечает Кравченко.

Минэкономики ожидает, что ВВП в этом году существенно сократится из-за обстрелов, и дает неутешительный прогноз на следующий год.

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"Начинали год с ожидаемого роста на 2,4% – пересмотрели его до 1,6% в середине 2026 года. К сожалению, мы видим, что по итогам второго полугодия мы выйдем на снижение темпов роста на 0,5%. В бюджете на 2027 год заложен пессимистический план – рост на 1,3%. Видно, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3–0,5%. Это по состоянию на сейчас", – говорит министр.

Несмотря на блокаду черноморских портов, наибольшие поступления за год Украина получает от аграрного сектора.

"Был хороший урожай. Но если начнутся систематические атаки на элеваторы и инфраструктуру, то и это может измениться. Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны", – констатирует Кравченко.

Российские удары по бизнесу в Украине – последние новости

Недавно в результате атаки вражеского дрона был поврежден один из складов логистического партнера McDonald's в Киевской области. На данный момент рестораны сети работают в обычном режиме. Компания проводит оценку возможного влияния атаки на операционные процессы.

С 1 ноября Fozzy Group сократит часть сотрудников офисных подразделений – холдинга, сети "Сильпо" и логистики. Решение связано с ростом убытков от российских атак. Количество сотрудников, которых коснутся сокращения, в компании не уточнили.

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