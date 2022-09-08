Глава "Энергоатома" считает, что на самом деле россияне просто воруют информацию о том, как работает украинская атомная отрасль и в частности ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем отчете по результатам миссии назвало представителей "Росатома", находящихся на оккупированной Запорожской АЭС, советниками украинских атомщиков.

Об этом сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью чешскому телеканалу ČT24.

"Мы работаем и наш персонал работает на ЗАЭС, но еще там находится 10-15 работников из России, они нелегально там пребывают. Миссия МАГАТЭ написала, что они являются советниками и они дают советы украинской стороне по ядерной и радиационной безопасности. Это очень интересный пассаж в этом отчете", - сказал он.

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По словам Котина, на самом деле представители "Росатома" находятся на Запорожской АЭС незаконно.

"Нам не нужны никакие советы персонала "Росатома". Что они там делают? Сидят в бункере, которые заняли на территории ЗАЭС, – это кризисный центр, который предусмотрен, чтобы ликвидировать последствия аварийной ситуации", - пояснил он.

Глава "Энергоатома" считает, что на самом деле россияне просто воруют информацию о том, как работает украинская атомная отрасль и в частности ЗАЭС.

"Они там сидят и фактически воруют информацию с Запорожской атомной станции: о том, как мы там работаем, какие мы используем программы, какие модификации мы сделали на наших блоках", - добавил он.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения станции к сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС зафиксировано риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявила о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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