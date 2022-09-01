Стало известно о возможном сокращении продолжительности пребывания экспертов на ЗАЭС.

Мониторинговая миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном россиянами Энергодаре.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС", – говорится в коротком сообщении.

Відео дня:

Российские СМИ со ссылкой на своих корреспондентов также сообщили о прибытии миссии и опубликовали соответствующее видео.

Одновременно Reuters со ссылкой на ознакомленный украинский источник сообщает, что продолжительность пребывания миссии на АЭС "может оказаться короче, чем планировалось".

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Накануне визита миссии стало известно, что в результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.

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