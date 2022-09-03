АЭС снова утратила связь с последней оставшейся основной внешней линией электропередачи.

В Международном агентстве по вопросам атомной энергии вновь сообщают об отключении Запорожской АЭС от энергосети и остановке одного из блоков.

Об этом сообщили наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на станции.

"АЭС снова утратила связь с последней оставшейся основной внешней линией электропередачи, но станция продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня был отключен от сети из-за ограничений сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для выполнения ключевых функций безопасности на месте и в сети", - отмечают в МАГАТЭ.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

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