В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы.

В Киеве в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в столице продолжают восстанавливать электроснабжение.

"В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более 5 часов.

"Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября – обращайтесь в ДТЭК", - посоветовали в КГВА.

Удар по энергосистеме Украины:

Дефицит мощности в украинской энергосистеме вызван массированными российскими обстрелами. Государство-агрессор с октября нанесло по энергетической инфраструктуре Украины уже семь крупных волн ракетных ударов.

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

28 ноября утром, по всей территории Украины были применены аварийные отключения электричества. Стремительный рост дефицита мощности, который составляет 27%, был вызван аварийными отключениями блоков на нескольких электростанциях, в то же время потребление растет из-за ухудшения погоды. Блоки заработают после устранения причин аварийных отключений.

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