Крупнейшими импортерами украинской говядины стали Китай, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

Украине за январь-май удалось экспортировать 9,6 тыс. тонн говядины на сумму 38,1 млн долларов, что, соответственно, в 3,6 и в 2,6 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), май стал наиболее результативным, поскольку продано за границу 2,5 тыс. тонн, что на 42% больше, чем в апреле.

Отмечается, что крупнейшими импортерами украинской говядины были: Китай – 5,80 тыс. тонн, Узбекистан – 1,04 тыс. тонн, Азербайджан – 1,06 тыс. тонн, Казахстан – 590 тонн.

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"С началом полномасштабной войны возможности экспортировать мясо и мясопродукты из Украины сильно осложнились. До войны доля перевозок говядины автомобильным транспортом составляла лишь 22,4% (77,6% экспортировалось морем). Однако даже в таких сложных условиях география поставок не изменилась. Если украинские экспортеры будут продолжать поставки на том же уровне до конца года, то мы сможем приблизиться к объемам 2021 года", – прогнозирует аналитик УКАБ Максим Гопка.

В то же время, как отметили в ассоциации, для украинского рынка говядины является важным выход на европейские рынки сбыта, потому что из-за закрытых портов логистика является очень дорогостоящей, что не дает отрасли работать эффективно.

Как отмечают в УКАБ со ссылкой на прогноз Европейской комиссии, из-за того что цены на говядину в странах ЕС находятся на высоком уровне, потребление этого вида мяса населением постепенно сокращается, и эта тенденция продолжится в последующие годы. Предполагается, что производство говядины в 2023 году может сократиться на 1,6% и это будет держать цены стабильно высокими и в дальнейшем.

Экспорт мяса из Украины

В 2019 году Украина и Королевство Саудовская Аравия согласовали международные ветеринарные сертификаты на экспорт украинской говядины и продуктов из нее.

В 2020 году Украина опустилась на четвертое место среди экспортеров курятины в ЕС.

В июле 2021 года Украина обновила абсолютный рекорд по экспорту курятины.

По состоянию на январь 2022 года Украина почти в полтора раза увеличила импорт свинины.

В августе 2022 года Украина начала возобновлять экспорт говядины.

По состоянию на январь 2023 года Украина вышла на экспортные рынки 12 стран.

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