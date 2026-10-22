Массированный удар по Украине: ПВО не сбила ни одной ракеты

Основным направлением вражеского удара был Киев.

В ночь на 22 октября противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс" и дронов. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

При этом не указано, сколько ракет было запущено Россией, а среди сбитых и подавленных целей указаны только дроны. Районы запуска ракет – Курская, Брянская, Ростовская области (РФ).

Также российская армия атаковала Украину 210 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. 110 реактивных), "Гербера", "Италмас", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, а также из ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

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"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БПЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера и дроны других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что основное направление удара – Киев.

Отмечается, что зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по территории Украины в 32 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 8 точках.

Массированный удар по Киеву – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, в результате российского обстрела Киева, который продолжался с вечера 21 октября, погиб один человек, еще 22 пострадали, в том числе четверо детей. Российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы, вызвав пожары и разрушения.

Под вражеским ударом оказались шесть районов Киева. В частности, в Днепровском районе в результате атаки погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Ребёнок был госпитализирован. Повреждены жилые дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания.

В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Информации о пострадавших нет.

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В Киеве повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый.

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