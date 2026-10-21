Графики отключений 22 октября: когда в четверг будут отключать свет

Объемы отключений составят от 1 до 2 очередей, что соответствует продолжительности от 4 до 8 часов.

В четверг, 22 октября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению энергопотребления.

Как сообщает "Укрэнерго", графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 6 утра (в объеме от 1 до 2 очередей).

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

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Там также отметили, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому энергетики призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.

График отключений – Полтавская область

В Полтавской области завтра, 22 октября, будут действовать графики почасовых отключений. В зависимости от очереди, электричества не будет в среднем от 4 до 8 часов.

График отключений – Черкасская область

"Черкассыоблэнерго" обнародовало график отключений для Черкасской области на четверг, 22 октября.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;

1.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;

2.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;

2.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;

3.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00;

3.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

4.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00;

4.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

5.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;

5.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;

6.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;

6.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00.

График отключения электричества – Киевская область

ДТЭК опубликовал графики отключения света для Киевской области. В четверг, 22 октября, только в двух подгруппах (4.1 и 4.2) свет будут отключать один раз в сутки, в остальных группах потребителей электроэнергия будет отсутствовать дважды. Общая продолжительность отключений – от 4 до 8 часов.

График отключений – Сумская область

В Сумской области 22 октября также будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". В шести подгруппах (2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) завтра свет будут отключать только один раз. При этом в остальных группах его будут отключать дважды в сутки.

График отключений света в Киеве

Графики отключений для Киева на 22 октября вводятся индивидуально для каждого адреса. Узнать актуальные ограничения электроснабжения в столице можно, например, в приложении "Киев Цифровой" или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

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Отключения света – последние новости

Как писал УНИАН, 21 октября из-за вражеской атаки в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов столицы были введены экстренные отключения электроэнергии. Аналогичные ограничения действовали и в Бучанском районе Киевской области.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что из одиннадцати трансформаторов, обеспечивающих электроснабжение Киева и передающих электроэнергию в другие регионы, защитой обладают лишь четыре.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что зимой наибольшие риски перебоев с электроснабжением угрожают именно столице.

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