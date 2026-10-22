Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших

В столице произошли пожары, пострадали дома, автомобили, транспортная инфраструктура и монастырь.

В результате российского обстрела Киева, продолжавшегося с вечера 21 октября, погиб один человек, еще 22 получили ранения, в том числе четверо детей. Российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы, вызвав пожары и разрушения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Под вражеским ударом оказались шесть районов Киева. В частности, в Днепровском районе в результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали. Ребенка госпитализировали. Повреждены жилые дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания.

В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Информации о пострадавших нет.

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По данным ГСЧС, в Святошинском районе в результате обстрела горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 квадратных метров ликвидирован.

Также под удар попал Оболонский район столицы. Там повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Возгорания ликвидированы.

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В то же время в Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

В целом, по имеющимся данным, в результате российского обстрела столицы погиб один человек, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Атака на Киев – главные новости

Как сообщал УНИАН, ночью РФ нанесла массированный удар по столице. Повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый.

Из-за повреждений инфраструктуры метрополитена на Южном мосту временно ограничили движение поездов на "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также увеличивают количество автобусов на маршрутах № 22 и № 91.

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