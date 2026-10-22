Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших

В результате российского обстрела Киева, продолжавшегося с вечера 21 октября, погиб один человек, еще 22 получили ранения, в том числе четверо детей. Российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы, вызвав пожары и разрушения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Под вражеским ударом оказались шесть районов Киева. В частности, в Днепровском районе в результате атаки погиб один человек, еще пятеро пострадали. Ребенка госпитализировали. Повреждены жилые дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания.

В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Информации о пострадавших нет.

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Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших

По данным ГСЧС, в Святошинском районе в результате обстрела горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 квадратных метров ликвидирован.

Также под удар попал Оболонский район столицы. Там повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Возгорания ликвидированы.

Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В то же время в Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших
Россия нанесла ракетный удар по шести районам Киева: один погибший и 22 пострадавших

В целом, по имеющимся данным, в результате российского обстрела столицы погиб один человек, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Атака на Киев – главные новости

Как сообщал УНИАН, ночью РФ нанесла массированный удар по столице. Повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый.

Из-за повреждений инфраструктуры метрополитена на Южном мосту временно ограничили движение поездов на "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также увеличивают количество автобусов на маршрутах № 22 и № 91.

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