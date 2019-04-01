Украинская говядина поедет в Саудовскую Аравию

Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификаты для экспорта говядины.

Украина и Королевство Саудовская Аравия согласовали международные ветеринарные сертификаты на экспорт украинской говядины и продуктов из нее, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган Королевства Саудовская Аравия согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт мяса (говядины) и продуктов из него из Украины в Королевство Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе Саудовская Аравия изучала возможность импорта украинского крупного и мелкого рогатого скота.

В 2017 году Украина и Саудовская Аравия подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.