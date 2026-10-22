Украина будет закупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО, - FT

Договоренность достигнута на фоне ухудшения американо-украинских отношений.

НАТО предоставит Украине возможность покупать оружие, боеприпасы и военную технику через свое централизованное закупочное агентство.

Это позволит украинцам получать оборонные товары быстрее и по более низким ценам, пишет газета Financial Times (FT).

"Это дает Украине более структурированный механизм для использования широкого спектра наших возможностей: опыта в сфере закупок, вспомогательных услуг и доступа к уже существующей промышленной базе", – объяснила изданию Жаклин Борсбум, директор по поддержке операций в Агентстве НАТО по поддержке и закупкам.

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Журналисты издания акцентировали, что эта договоренность достигнута на фоне ухудшения американо-украинских отношений, которое произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о закупках российского дизеля.

Отношения Украины и США

Украина ранее выражала обеспокоенность по поводу перебоев в обмене разведданными и доступе к спутниковой системе Starshield. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Осло во вторник стороны договорились урегулировать эти вопросы.

20 октября издание Bloomberg писало, что конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским начинает подрывать способность Украины к самообороне, поскольку ставит под угрозу поставки Украине оружия по программе PURL.

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