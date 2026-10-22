Европа ищет главного переговорщика с Путиным по Украине, - Politico

Это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО - достаточно лидеров, получивших от остальных полномочия для ведения переговоров.

Среди европейских правительств растет понимание того, что вскоре им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о мирном урегулировании ситуации в Украине. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что главная сложность заключается в том, чтобы решить, кто именно должен взять на себя столь непростую и рискованную задачу.

"Президент Путин не воспринимает Европейский союз как авторитетную силу. Он не желает вести диалог ни с Урсулой фон дер Ляйен, ни с Каей Каллас. Он перестал общаться и с другими европейскими лидерами, включая Эмманюэля Макрона - заявил президент Чехии Петр Павел.

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Он добавил, что ЕС следует "определить человека или группу лиц, которые могли бы выступать от имени Европы". По его словам, это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО - достаточно лидеров, получивших от остальных полномочия для ведения переговоров.

В последние дни Дональд Трамп вызвал тревогу у Украины и ее европейских союзников, начав вести переговоры с Путиным в обход них. При этом складывается впечатление, что он все больше склоняется к поддержке российской стороны в конфликте, который длится уже почти пять лет.

Важно, что это вновь разожгло в Брюсселе и за его пределами дискуссию о том, что Европе необходим собственный прямой канал связи с Кремлем - чтобы защитить интересы региона и укрепить способность Украины противостоять навязыванию невыгодных для нее условий мира. Дэвид Лидингтон, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, считает:

"Как бы неприятно это ни было признавать, наличие какого-либо канала связи с Путиным пошло бы на пользу. Я не питаю особых иллюзий относительно того, что в краткосрочной перспективе это принесет значимые результаты, однако иметь канал, который можно задействовать при появлении подходящей возможности, - это совсем не плохо".

Кто кандидат

При этом дипломаты и официальные лица пока не пришли к единому мнению о том, кто лучше всего подошел бы на роль представителя Европы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вела прямые переговоры с Трампом по торговым вопросам, в то время как председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее наладил канал связи с Кремлем через свой аппарат. Еще одной значимой фигурой, способной представлять интересы всего Европейского союза, является верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Однако, как отмечает дипломат из одной из стран ЕС, в брюссельских коридорах власти должны осознать: сделка с участием Путина и Трампа не будет строиться по правилам и протоколам Евросоюза.

"Мы не можем явиться туда втроем или вчетвером, и каждый будет выступать от имени ЕС. Выбор того, кто в итоге будет представлять Евросоюз, должен основываться на максимальной эффективности, а не на личной борьбе за власть или чьих-то нарциссических амбициях", - заявил он.

Возьмет ли на себя инициативу Стубб

Издание пишет, что особое внимание привлекает фигура президента Финляндии Александра Стубба, который находится вне бюрократического аппарата ЕС. В его пользу говорят два ключевых фактора: во-первых, у него, пожалуй, самые лучшие отношения с Трампом среди всех лидеров стран Евросоюза; во-вторых, Финляндия обладает богатым опытом взаимодействия с Россией. Дипломат пояснил:

"Стубб интересен именно благодаря финскому опыту и традициям диалога с Россией. В Европе именно они лучше всех знают, что нужно для обеспечения собственной безопасности в подобных условиях".

Другой дипломат из ЕС отметил, что Стубб - "пока единственный, кто проявил готовность" взять на себя политическое лидерство высокого уровня; он мог бы выступить в качестве европейского представителя на будущем мирном саммите.

На встрече в Осло также присутствовал Бьорн Зайберт, ближайший помощник Урсулы фон дер Ляйен. Третий европейский дипломат заявил, что крайне важно, чтобы в переговорах был представлен сам Евросоюз, а не только узкая группа влиятельных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания.

По его словам, это означает, что и Зайберт, и Педру Лурти - главный помощник Кошты - должны присутствовать за столом переговоров на подготовительном этапе, а государства-члены ЕС должны своевременно получать информацию о ходе переговорного процесса.

Призыв к Коште

По словам еще одного дипломата из ЕС, на саммите в Брюсселе, состоявшемся на прошлой неделе, европейские лидеры поинтересовались у Кошты, не пришло ли время ему поговорить с Путиным.

"Кошта ответил, что нет, сейчас он с Путиным разговаривать не будет. Но Коште следовало бы начать диалог с Путиным, если мы хотим играть какую-то роль в переговорах. Отказываясь от общения, мы лишь играем на руку нашим оппонентам", - сообщил он.

Этот дипломат отметил, что Кошта подошел бы для такой задачи лучше, чем фон дер Ляйен или Каллас: обе они воспринимаются как стороны, слишком глубоко вовлеченные в поддержку Украины, чтобы эффективно представлять интересы ЕС на уровне лидеров.

"Кошта же выглядит как более беспристрастный посредник", - резюмировал собеседник.

Переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США информацию о том, что РФ поддерживает трехстороннюю встречу с представителями Вашингтона и Киева на техническом уровне для проведения мирных переговоров.

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