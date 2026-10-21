Россия потеряла еще один истребитель, - соцсети

Вместе с тем самолетом, что разбился в Калининградской области, за день у россиян сразу две значимые потери.

Российские оккупационные войска за сегодняшний день потеряли два истребителя. Помимо того, что разбился в Калининграде, сегодня был потерян еще один Су-30СМ. Об этом сообщают украинские и российские паблики в Телеграм.

"У россиян – минус еще один Су-30СМ за день. В этот раз оба пилота – 200", - сообщает украинский паблик Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым.

Факт потери признают и Z-блогеры.

Видео дня

"К сожалению беда не приходит одна. Вечного полета братья", - сообщает российский военный блогер Fighterbomber, связанный с российской военной авиацией.

Его коллега по Z-лагерю Кирилл Федоров уточняет, что речь идет о самолете.

"День - пи*ц. Два самолёта. Будем жить!" - пишет пропагандист.

При этом обстоятельства и место потери второго самолета на текущий момент не уточняются.

Война в Украине

Как писал УНИАН, Россия значительно усилила противовоздушную оборону вокруг особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные дроны "Герань" и "Шахед", развернув 33 позиции ПВО. Спутниковые снимки показывают появление новых башен для средств ПВО, позиций для комплексов "Панцирь" или "Тор", а также крупнокалиберных зенитных пулеметов и антидроновых сетей над производственными корпусами.

Также мы рассказывали, что, по оценке ISW, украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении сорвала планы российских войск по дальнейшему наступлению и вынудила их перейти к более сложным и затратным лобовым атакам. Аналитики также отмечают, что с сентября по середину октября Россия потеряла контроль над 112 км² территории, а её потери с лета 2026 года превысили 40 тысяч убитых и раненых.

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