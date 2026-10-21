'Дроны падали с неба': Украина потеряла оружия на миллион долларов из-за Starshield, - NYT

Десятки боевых беспилотников уже летели в сторону российских целей – как вдруг потеряли связь.

На прошлой неделе у Украины были десятки боевых беспилотников, которые уже летели в сторону российских военных целей. Как вдруг – все сразу видеопотоки, которые передавали их полет, стали нечеткими. Беспилотники потеряли связь с пилотами на земле – через систему Starshield.

Многие БПЛА тогда попросту упали с неба, украинские подразделения потеряли оружия на сумму более 42 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов), пишет The New York Times. Один из украинских командиров заявил, что эти сбои заставили его остановить почти все операции на следующие три дня.

В том числе – удары по российским командным пунктам и топливным узлам. По его словам, именно такие атаки помогают спасать жизни украинских военных на передовой – и замедлять продвижение россиян.

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Снижение скорости Starshield - новая точка напряжения в конфликте Трампа и Зеленского

Спустя неделю после первых сообщений о проблемах – украинские военные заявляют, что ситуация улучшилась – но проблемы со связью остаются. Администрация президента США Дональда Трампа при этом даёт противоречивые заявления – то отрицает любые изменения в работе Starshield, то говорит, что обслуживание восстановлено.

Украинские чиновники опасаются – именно администрация Трампа могла приказать создать эти сбои. Якобы для того, чтобы наказать Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и заставить Киев капитулировать в войне.

Также Украина сообщала о пробелах в обмене американской военной разведывательной информацией и о задержках в поставках американских ракет-перехватчиков. Но американские чиновники отрицают любые подобные сбои, пишет СМИ.

Starshield – военная "сестра" системы Starlink Илона Маска

За доступ Украины к ней платят европейские страны. Эта более продвинутая система Starshield доступна не всем украинским военным – но многие полагаются на нее, чтобы запускать беспилотники. А для более базовых коммуникаций они пользуются обычным Starlink. Украинские чиновники сообщают о замедлениях работы и Starshield, и Starlink.

Илон Маск заявил – Starshield контролирует именно Пентагон. Но госсекретарь США Марко Рубио только добавил путаницы, заявив, что это именно компания Маска SpaceX определяет доступ к Starlink и Starshield.

По словам украинских чиновников, из-за начальных ограничений Starshield украинские беспилотники теряли связь с системой уже на скоростях от 65 километров в час. Сейчас связь улучшилась – но дроны всё ещё теряют связь, когда превышают скорость в 160 километров в час.

Некоторые модели могут работать нормально и ниже этой скорости – но другие, в том числе те, которые использовали подразделения Олега – должны лететь быстрее, чтобы наносить удары.

Военным приходится адаптироваться к новым ограничениям по скорости

Раньше украинские беспилотники, которые использовали Starshield – летали со скоростью до 400 километров в час со стабильной связью. По словам бригадного генерала Андрея Билецкого, формальное ограничение уже и так было в 160 километров в час. Но его не соблюдали.

Это оставляет возможность для США заявлять, что никаких изменений в системе не произошло. Хотя на передовой украинские военные ощущают изменения на себе, пишет СМИ.

Даже если Украина сможет адаптироваться – чтобы ее ударные дроны работали под этими ограничениями – перехватчики, которые использовали Starshield для борьбы с российскими реактивными дронами – всё равно будут ограничены. По словам Билецкого, единственный способ сбить входящий дрон – это обогнать его. А российское реактивное оружие летит гораздо быстрее, чем 160 километров в час.

Снижение ограничений скорости для противовоздушной обороны – "это болезненное решение, которое буквально подрывает защиту наших городов – в первую очередь", подчеркнул Билецкий.

"Поэтому, когда Пентагон сделал этот шаг – это, несомненно, был недружественный шаг по отношению к мирному населению Украины", - добавил он.

Другие новости о произошедшем и реакции на это

Ранее УНИАН сообщал, что чтобы заменить Starlink, Европе нужны более креативные решения, чем выписывание чеков. На данный момент главной альтернативой Starlink для Европы является OneWeb от Eutelsat.

Кроме того, мы также рассказывали, что сенаторы требуют привлечь к ответственности тех, кто блокировал доступ к Starlink в Украине. В частности, депутат из Пенсильвании Майк Фицпатрик выступает за то, чтобы провести слушания в Конгрессе и ввести "немедленные жесткие и карательные сокращения бюджета для любого ответственного ведомства или его руководителя".

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