За год увеличилось количество предприятий-производителей продуктов животного происхождения, имеющих право экспортировать свою продукцию в ЕС.

В 2022 году Украина расширила международные рынки сбыта, согласовав с иностранными партнерами 22 формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения в 12 стран мира.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, в прошлом году Украина начала экспортировать в Албанию мясные полуфабрикаты, в Грузию – улитки для потребления человеком, в Доминикану – молоко и молочные продукты.

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Израиль теперь импортирует из нашей страны декоративную пресноводную рыбу, живых кроликов, жевательные предметы для домашних животных, свежие замороженные и обработанные кожи и шкуры. Канада начала импорт из Украины мяса птицы и продуктов из него, Кения – молока и молочных продуктов, Сингапур – кормов для домашних животных.

Северная Македония с прошлого года закупает у нашего государства жевательные предметы и консервированные корма для домашних животных, а также сырые корма для домашних животных для непосредственной реализации или побочные продукты животного происхождения для кормления пушных животных.

Сербия закупает у Украины инкубационные яйца, консервированные и переработанные корма для домашних животных. В Турцию с 2022 года Украина экспортирует продукты переработки животного белка (не для потребления человеком) и рыбные продукты, в Пакистан - столовые яйца, в Черногорию – мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты, обработанные субпродукты.

В Госпродпотребслужбе отметили, что за год увеличилось до 432 количество предприятий–производителей продуктов животного происхождения, имеющих право экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза, что на 53 больше, чем было в начале 2022 года. Для сравнения, за 2021 год такое право получили 23 предприятия.

Экспорт по время войны:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

28 декабря 2022 года Украина открыла рынки Канады и Турции для экспорта отечественной агропродукции. Сообщалось, что в Турцию будут экспортировать рыбные продукты, в Канаду – мясо птицы и продукты из него.

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