Оккупанты атаковали Харьков 'Шахедами': бушуют пожары

Ночью 22 октября российские войска атаковали Харьков реактивным беспилотником. В Слободском районе вспыхнул пожар, а в Основянском повреждены магазин, автомобили и многоэтажное здание, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Вражеский реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору Слободского района – на месте пожар", – написал он.
В результате удара загорелось хозяйственное здание, также повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших в этом районе не поступало.
Позже российские войска нанесли удар по центральной части города в Основянском районе. Сначала последствия атаки уточнялись.
Впоследствии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в районе поврежден магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома.
По имеющейся информации, в результате ночных ударов по Харькову люди не пострадали.
Обновлено в 07:10. Терехов сообщил, что в Холодногорском районе реактивный "Шахед" ударил по парковке. На месте попадания пожар, горят частные авто. Подразделения ГСЧС и соответствующие городские службы работают на месте атаки врага.
Обновлено в 07:55. Терехов сообщил, что только враг атаковал "Шахедом" Основянский район. По предварительной информации, попадание рядом или непосредственно в жилой многоэтажный дом.
Ночная атака на Украину – что известно
Как сообщал УНИАН, ночью Россия нанесла массированные удары по городу. В результате ночного обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали не менее 15 человек, среди них – двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.
Повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый.