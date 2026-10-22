Почему в приложении 'Воздушная тревога' не показан маршрут баллистики: Игнат объяснил

По словам военного, разведданные от иностранных партнеров поступают, но не всегда.

В приложении "Воздушная тревога" стала доступна карта ориентировочного маршрута вражеских дронов и ракет, но данные о баллистических ракетах туда не вносятся из-за слишком короткого времени их нахождения в воздухе. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас вышло обновленное приложение "Воздушная тревога", где уже можно увидеть некоторые воздушные цели.

"К сожалению, баллистика там не может отображаться, потому что невозможно ввести её в это приложение. Она появляется в воздушном пространстве всего на несколько секунд. Поэтому крылатые ракеты и дроны отображаются там, чтобы человек мог сориентироваться, куда они движутся и как реагировать", – сказал военный.

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Также он объяснил, поступают ли разведывательные данные от партнеров о запуске российских средств поражения по Украине.

"Да, поступают. Иногда данных нет, о чем мы уже не раз говорили. Очень рассчитываем на эту информацию. Космическая разведка от партнеров чрезвычайно важна для того, чтобы уберечь жизни украинцев, для того, чтобы уберечь нашу инфраструктуру. Знать о том, что баллистические ракеты выходят из-за границы, крайне важно как можно раньше", – подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что пилотируемая авиация ВСУ использует систему Starlink, и ограничение её скорости имеет большое значение, в том числе для действий украинских дронов-перехватчиков.

Карта воздушных тревог

Как писал УНИАН, в приложении "Воздушная тревога" стала доступна карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

По его словам, во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей, поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках. Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени, и в случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие.

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