Ежик стал звездой сети после потери иголок: могут ли они снова отрасти

Необычная внешность животного привлекла внимание более 13 миллионов пользователей.

В Англии, где находится необычное поселение, еж по имени Олли, почти полностью лишившийся иголок из-за болезни, постепенно поправляется под присмотром спасателей, пишет The Mirror.

Сообщается, что он попал в центр помощи ежам Prickles in a Pickle в графстве Девон. Когда волонтеры впервые увидели его, животное было в очень плохом состоянии: каждый раз, когда еж открывал рот, у него начиналось кровотечение. Ветеринары диагностировали стригущий лишай и бактериальную инфекцию, из-за которых выпала большая часть иголок.

Сейчас Олли постепенно восстанавливается под присмотром сотрудников центра, расположенного в поселке Сток-Флеминг. Однако его состояние пока не позволяет вернуть животное в дикую природу.

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Как сообщают СМИ, 66-летняя Джуди Томсон, соучредительница Prickles in a Pickle, рассказала, что кожа вокруг мордочки ежа покрылась настолько толстыми корками, что он не мог нормально открывать рот и есть.

"Когда он открывал рот, у него начиналось кровотечение. Ему было очень больно", - пояснила она.

По словам Томсон, сейчас Олли чувствует себя значительно лучше. Состояние его кожи улучшилось, корочек стало меньше, а еж уже самостоятельно питается и поддерживает стабильный вес. В то же время длительное пребывание дикого животного в неволе нежелательно. Однако, как отметила волонтёр, пока еж выздоравливает, уход за ним в центре остаётся необходимым.

Пока сотрудники помогают Олли восстановиться, его необычная внешность сделала его интернет-звездой. Люди сравнивали почти лысого ежа с авокадо, большой картошкой и скрученным носком. Томсон рассказала:

"Люди сравнивали его с разными предметами - из-за того, как он сейчас выглядит. Например, со скрученным носком или огромной картошкой. Я опубликовала видео, чтобы наши волонтеры, подписчики и все желающие могли увидеть, как выглядит еж без иголок".

Она добавила, что увидеть такого ежа приходится нечасто. Более того, из-за необычной внешности люди могут даже не узнать в нём это животное.

Могут ли у ежей отрастать иголки

Да, ежи естественным образом теряют и заменяют иголки в течение жизни. Они состоят из кератина - того самого белка, который содержится в волосах и ногтях человека, - и защищают животных от хищников.

У новорождённых ежат иглы мягкие и светлые. Они появляются уже в течение первых часов после рождения. По мере взросления животных вырастают более тёмные и прочные иглы, которые в течение следующих недель постепенно заменяют первоначальный покров.

Однако значительная потеря иголок и появление залысин с корками могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Помимо стригущего лишая, кожные заболевания и выпадение иголок могут вызывать клещи и бактериальные инфекции.

Новые иголки способны отрастать, но восстановление требует времени. По объяснению Британской ассоциации ветеринарных медсестёр, новые иголки начинают расти только после выпадения старых. В этот период ежи остаются особенно уязвимыми перед хищниками.

История Олли помогла собрать почти 5000 фунтов (более 300 тысяч гривен)

Популярность ежа принесла благотворительной организации не только внимание к проблемам диких животных, но и финансовую поддержку. Олли стал своеобразным символом приюта, а его история привлекла внимание международной аудитории. Благодаря публикациям в сети организации удалось собрать почти 5000 фунтов стерлингов.

Джуди Томсон руководит центром помощи ежам в собственном доме вместе со своим партнером и соучредителем организации, 68-летним Аланом Пуком. Н

Семь лет назад организация помогала примерно 40 ежам в год. Теперь она принимает более 1000 животных ежегодно, а одновременно под её опекой могут находиться до 200 ежей.

По мнению Томсон, история Олли стала поводом привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются дикие животные, а также к потребностям организаций, которые их спасают. Волонтерка подчеркнула:

"Всё это превзошло наши ожидания, а учиться пришлось очень быстро. Благодаря этой истории люди начали говорить о ежах и задумываться о более широкой проблеме. Если вы нашли ежа без иголок, ему действительно нужна помощь, ведь он не может защитить себя".

Она также призвала людей заботиться о местной дикой природе и поддерживать организации, помогающие животным.

"Дикая природа Великобритании не менее важна, чем дикая природа любой другой страны мира. Это наша собственная маленькая экосистема, и нам нужно начать о ней заботиться", - сказала Томсон.

По её словам, ежи обычно не выходят на улицу днём, если с ними всё в порядке. Исключением может быть самка, которая устраивает гнездо. Поэтому появление ежа днём может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Если люди заметили животное, вызывающее беспокойство, волонтер советует обратиться в местный центр спасения диких животных и поддерживать его работу.

Новости о животных

Напомним, в Батурине Черниговской области в семье пенсионеров уже 15 лет живет аист, которого прозвали Бузька. Хозяин Юрий Бакуров рассказал, как травмированная птица самостоятельно прилетела в их двор и осталась навсегда. Ежемесячно семья тратит на рыбу для птицы 800 гривен. Пенсионеры пытались заставить птицу после выздоровления вернуться в дикую природу, но та всё время возвращается.

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