Крупнейшим поставщиком свинины в Украину в 2021 году была Дания.

По итогам 2021 года Украина увеличила импорт свинины до 40,66 тыс. тонн, что на 45% больше, по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Импорт преобладал в виде свежего или охлажденного мяса – 25,8 тыс. тонн (63% от общих поставок), мороженное мясо составило 14,8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком свинины в Украину в 2021 году была Дания – 21,17 тыс. тонн (52,1% от общих поставок). Также лидерами в поставках стали: Польша – 6,98 тыс. тонн, Нидерланды – 5,24 тыс. тонн, Испания – 2,36 тыс. тонн, Бельгия – 2,24 тыс. тонн, Канада - 2,23 тыс. тонн.

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Вместе с тем, Украина увеличила объемы экспорта отечественной свинины на 33% - до 3,83 тыс. тонн. Поставки мяса происходили преимущественно в замороженном виде в такие страны как: ОАЭ – 1,74 тыс. тонн (45% от общих поставок), Гонконг – 0,77 тыс. тонн, Грузия – 0,22 тыс. тонн.

"Такое резкое увеличение импорта можно считать полноценной проблемой для отрасли из-за увеличения конкуренции на отечественном рынке, ведь в целом прирост поставок за последние 2 года составил 75%. Такой рост импорта был вызван максимально низкими ценами на свинину в Европе из-за увеличения предложения и убоя, в то время как Китай, который является крупнейшим рынком сбыта для европейской свинины, закрыл свои границы для поставок из-за перенасыщения рынка свининой", - пояснил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Как указано в сообщении, несмотря на значительный прирост импорта, в 2021 году отечественное свиноводство сумело продемонстрировать рост производства мяса. Следовательно, производство свинины в хозяйствах всех категорий выросло на 6,1%, до 739,4 тыс. тонн в убойном весе. Профильные предприятия смогли увеличить производство на 10,5%, до 425,7 тыс. тонн в убойном весе.

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