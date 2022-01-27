По итогам 2021 года Украина увеличила импорт свинины до 40,66 тыс. тонн, что на 45% больше, по сравнению с 2020 годом.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).
"Импорт преобладал в виде свежего или охлажденного мяса – 25,8 тыс. тонн (63% от общих поставок), мороженное мясо составило 14,8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупнейшим поставщиком свинины в Украину в 2021 году была Дания – 21,17 тыс. тонн (52,1% от общих поставок). Также лидерами в поставках стали: Польша – 6,98 тыс. тонн, Нидерланды – 5,24 тыс. тонн, Испания – 2,36 тыс. тонн, Бельгия – 2,24 тыс. тонн, Канада - 2,23 тыс. тонн.
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Вместе с тем, Украина увеличила объемы экспорта отечественной свинины на 33% - до 3,83 тыс. тонн. Поставки мяса происходили преимущественно в замороженном виде в такие страны как: ОАЭ – 1,74 тыс. тонн (45% от общих поставок), Гонконг – 0,77 тыс. тонн, Грузия – 0,22 тыс. тонн.
"Такое резкое увеличение импорта можно считать полноценной проблемой для отрасли из-за увеличения конкуренции на отечественном рынке, ведь в целом прирост поставок за последние 2 года составил 75%. Такой рост импорта был вызван максимально низкими ценами на свинину в Европе из-за увеличения предложения и убоя, в то время как Китай, который является крупнейшим рынком сбыта для европейской свинины, закрыл свои границы для поставок из-за перенасыщения рынка свининой", - пояснил аналитик УКАБ Максим Гопка.
Как указано в сообщении, несмотря на значительный прирост импорта, в 2021 году отечественное свиноводство сумело продемонстрировать рост производства мяса. Следовательно, производство свинины в хозяйствах всех категорий выросло на 6,1%, до 739,4 тыс. тонн в убойном весе. Профильные предприятия смогли увеличить производство на 10,5%, до 425,7 тыс. тонн в убойном весе.
Цены на мясо в Украине
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
- По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.
- По состоянию на 14 января 2022 года средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.