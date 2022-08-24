В июне было экспортировано 0,93 тыс. тонн говядины, а в июле торговля выросла на 33% - до 1,23 тыс. тонн.

Украина летом начала возобновлять экспорт говядины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Отмечается, что производство говядины в Украине в последние годы было экспортно ориентированным. И в 2021 году 84,6% логистики приходилось на морской транспорт в такие страны как Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия.

"В связи с закрытием украинских портов логистика нуждалась в изменениях. Как следствие, в мае были заключены новые договоренности с Еврокомиссией, в соответствии с которыми был согласован транзит говядины через страны ЕС для дальнейшей торговли. Это соглашение позволило начать процедуру возобновления экспорта мяса из Украины", - говорится в сообщении.

По подсчетам ассоциации, за январь-июль 2022 года было экспортировано 5,34 тыс. тонн украинской говядины - это всего лишь 36% от тех объемов, которые были экспортированы в 2021 году в аналогичный период времени. А основными импортерами остаются Китай, Азербайджан, Казахстан.

"В июне было экспортировано 0,93 тыс. тонн (говядины - УНИАН), а в июле торговля выросла на 33% и уже составляет 1,23 тыс. тонн. Поэтому можно спрогнозировать, что в августе экспорт постепенно вырастет из-за открытия украинских портов для зерновых", - отметил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тыс. тонн продовольствия.

За 20 дней с начала работы "зернового коридора" из портов "Большой Одессы" вышло 27 судов, на борту которых 670 тыс. тонн аграрной продукции.

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