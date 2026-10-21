Мужчина заверил у нотариуса заявление об отказе от участия в войне: что решил суд

Мужчина пытался лишиться статуса военнообязанного на основании заявления, заверенного у нотариуса.

Украинцы пытаются придумывать хитрые способы избежать мобилизации, не прибегая к явному криминалу. Однако обойти букву закона хитрецам всё равно не удаётся.

Как пишет издание sud.ua, на днях апелляционный административный суд подтвердил законность действий ТЦК в отношении мужчины, который отказывался от мобилизации, ссылаясь на справку, которую он сам придумал и зарегистрировал у нотариуса.

Сообщается, что мужчина составил в присутствии частного нотариуса документ под названием: "Уведомление о правосубъектности об отсутствии правового статуса "военнообязанный" и о невозможности участия в боевых действиях". Документ он направил руководителю районного ТЦК и СП.

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В декабре 2025 года мужчине выслали электронную повестку с требованием явиться в ТЦК 13 января 2026 года для уточнения данных. Истец подтвердил, что получил её 30 декабря, однако по вызову не явился. После этого ТЦК зафиксировал нарушение правил воинского учёта и обратился в Национальную полицию с просьбой доставить его для составления административного протокола.

Суд отклонил аргументы о том, что нотариально заверенный документ изменяет правовой статус мужчины. Судьи пришли к выводу, что "уведомление о правосубъектности" не дает права на отсрочку от призыва во время мобилизации и не является основанием для исключения истца из реестра военнообязанных.

При этом суд все же отдельно проверил законность оформления самой электронной повестки и не выявил никаких нарушений в этом вопросе со стороны ТЦК.

Коллегия судей подчеркнула, что основания для отсрочки и исключения из воинского учета определяются законодательством, а не личными заявлениями. Соответственно, нотариальное заверение подписи само по себе не прекращает воинскую обязанность.

В итоге апелляционный суд оставил жалобу мужчины без удовлетворения.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, Мирослав Кувалдин, фронтмен группы The VYO и военнослужащий ВСУ, заявил, что гражданские часто не осознают: военные – такие же обычные люди, а война может коснуться каждого. Он сравнил службу в армии с монашеским послушанием, подчеркнув важность дисциплины, ответственности и готовности подчиняться приказам ради общей цели.

Также мы сообщали, что Кировоградский окружной админсуд поддержал ТЦК и оставил в силе отказ в отсрочке мужчине, который воспитывает троих детей в многодетной семье, но является биологическим отцом только одной из них.

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