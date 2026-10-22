Lockheed Martin может создать специальную версию F-16 для Украины

Lockheed Martin рассматривает возможность создания версии истребителя F-16 для Украины с большей дальностью полета, более современным радаром и совместимостью с европейским вооружением.

Американская компания Lockheed Martin рассматривает возможность разработки специальной модификации истребителя F-16 с учетом потребностей Украины. Среди возможных усовершенствований – увеличенная дальность полета, более современная радиолокационная станция и интеграция европейского вооружения. В то же время конкретные переговоры о создании такого самолета пока не ведутся. Об этом источники в компании сообщили изданию The Defence Blog.

Один из вариантов, который рассматривает Lockheed Martin, предусматривает создание модификации F-16 с увеличенной дальностью полета и более современной радиолокационной станцией.

Ожидается, что такой радар позволит украинским пилотам раньше обнаруживать низколетящие беспилотники и крылатые ракеты по сравнению с возможностями радиолокационных станций на нынешних украинских самолетах.

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Еще одно направление модернизации – интеграция европейского вооружения в бортовые системы истребителя. Речь идет, в частности, об управляемых авиабомбах и крылатых ракетах.

Это могло бы расширить перечень средств поражения, которые могут применять украинские F-16.

Когда могут появиться новые истребители

По словам источников, конкретных переговоров о создании специальной украинской модификации пока нет. Для реализации программы также потребуется одобрение Вашингтона, поэтому инициатива остается на начальном этапе.

Собеседники издания не назвали возможную стоимость новой версии F-16, количество самолетов, которые могли бы войти в программу, и перечень европейского вооружения, которое планируется интегрировать в первую очередь.

В то же время Украина заинтересована в универсальном истребителе по доступной цене, который украинские пилоты уже освоили и используют в боевых условиях.

В Lockheed Martin, по словам источников, рассчитывают на реализацию многочисленных совместных проектов с Украиной.

Модернизация F-16 – что известно

Как сообщал УНИАН, компания Lockheed Martin предложила Военно-воздушным силам США новую версию истребителя F-16 под названием F-16G для укомплектования подразделений Fighting Falcon. Несколько источников сообщили, что F-16G является усовершенствованной версией последнего варианта F-16 Block 70.

Самолет будет оснащен конформными топливными баками, 600-галлонными крыльевыми баками, инфракрасными поисково-сопровождающими и снайперскими целеуказателями, а также тормозным парашютом.

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