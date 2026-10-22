Курс валют в обменниках и банках: сколько стоят доллар и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,82 грн, евро – 50,36 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 октября, остался на прежнем уровне и составляет 45,34 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,82 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,02 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,36 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,26 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,10 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,03 гривны за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что резких изменений курса валют пока ожидать не стоит. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 25 октября будет находиться в пределах 44,85–45,25 гривни на межбанковском рынке и 44,8–45,5 гривни на наличном рынке.

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