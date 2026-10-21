Кремль может направить военных на переговоры с Украиной и США

Переговоры должны состояться в Абу-Даби.

Россия планирует отправить на предстоящие трехсторонние переговоры с США и Украиной военных и помощника кремлевского диктатора Владимира Мединского. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, окончательный состав делегации будет определять непосредственно Путин. Также он добавил, что переговоры планируется провести на экспертном уровне. Предположительно, они пройдут в Абу-Даби, "примерно в десятых числах месяца". Ушаков также заявил, что ключевой темой этой встречи должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

Что этому предшествовало

Напомним, в Кремле после переговоров с американской стороной заявили, что ситуация развивается в сторону завершения войны в Украине. В то же время, комментируя переданные переговорщиками США предложения по завершению войны от Европы, он заявил, что в них есть "новые нюансы", которые "не полностью устраивают" РФ. В РФ также призвали Европу "начать думать и серьезнее подходить к решению этого кризиса".

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Между тем издание The Atlantic пишет о том, что Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и РФ в декабре на саммите G20, который состоится в его гольф-клубе в Майами. Издание отмечает, что для этого Трамп может усилить давление на Киев, и на этом фоне переговоры могут превратиться в капитуляцию Украины.

Издание The Washington Post, анализируя попытки Трампа завершить войну в Украине, отмечает, что их нельзя назвать "настоящими". Поскольку процесс переговоров в Осло был фактически односторонним. И если Киев их поддержал, то никакой реакции со стороны Москвы нет.

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